Steijn laat aanstaand vertrekker buiten Ajax-selectie in Bulgarije: 'Risico op blessure vermijden'

Ajax laat Jorge Sánchez (25) buiten de wedstrijdselectie voor het duel met Ludogorets in de laatste voorronde van de Europa League. De rechtsachter staat voor een overgang naar FC Porto en blijft in Bulgarije donderdagavond daarom op de tribune.

Dat brengt De Telegraaf donderdagmiddag naar buiten. Er ligt een akkoord tussen alle partijen op tafel, waarbij alleen de bankgaranties vanuit Portugal nog ontbreken. Omdat men erop rekent dat alles spoedig tot een akkoord komt wat de betalingsbewijzen betreft, blijft Sánchez buiten de wedstrijdselectie voor het eerste officiële duel in Europa dit seizoen, om het risico op blessures te vermijden.

Artikel gaat verder onder video

FC Porto gaat normaliter het salaris van 900.000 euro dat Sánchez ontvangt volledig overnemen van Ajax. Als hij tot een bepaald aantal wedstrijden komt, moet FC Porto hem permanent overnemen van de Amsterdammers. Daarbij zou het gaan om een verplichte transfersom van ongeveer 3,8 miljoen euro. Een huursom wordt er niet betaald voor Sánchez.

Sánchez kwam in de eerste twee officiële wedstrijden van Ajax onder leiding van Maurice Steijn overigens ook nog niet in actie. Bovendien is zijn vervanger Anton Gaaei beschikbaar voor trainer Maurice Steijn. De Deense aanwinst zal in elk geval niet in de basis starten, zo liet de oefenmeester van Ajax eerder al weten, maar kan als stand-in de plek van Sánchez wel overnemen op de bank.