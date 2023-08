Wilfred Genee kapt Andy van der Meijde plots af: 'Heb je gedronken?'

Andy van der Meijde heeft maandagavond aan tafel bij Veronica Offside zijn licht laten schijnen over het offensieve spel van PSV onder Peter Bosz. Tijdens zijn relaas werd Van der Meijde abrupt onderbroken door Wilfred Genee, die een verwijzing maakte naar de veelbesproken uitzending van Studio Voetbal.

Van der Meijde begon zijn verhaal toen de wedstrijd van PSV tegen FC Utrecht (2-0) ter sprake kwam. "PSV speelt nu best wel aanvallend. Ook met die back, Patrick van Aanholt. Hij staat in de opbouw, als de middenvelder de bal heeft, bijna al linksbuiten. Dat betekent dat als je de bal verliest, je in de verdediging een man tekort komt."

Volgens Van der Meijde zou het probleem opgelost kunnen worden als Joey Veerman zich in balbezit nog wat meer laat terugzakken. "Maar hij stond tegen Utrecht ook hoog. Dan word je in de omschakeling, als je in de Champions League gaat spelen, gewoon afgestraft", vervolgde Van der Meijde, die vervolgens afgekapt werd door Genee. "Heb je gedronken, Andy?", wilde de presentator weten. "Nee, pilletjes", grapte Van der Meijde. "Ik zit helemaal naar een tactische wandeling te luisteren", sprak Genee zijn verbazing uit.

De vraag van Genee en de grap van Van der Meijde waren een verwijzing naar de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondagavond. Daarin vroeg een gepikeerde Pierre van Hooijdonk - op een meer serieuze toon - aan Van der Vaart of hij had gedronken en welke 'snoepjes' hij had genomen.