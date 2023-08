Woerts wekt verbazing met uitspraken over 'dikke' Sneijder: 'Zijn zaakwaarnemer raadde Ajax ook af'

Chris Woerts snapt dat Ajax niet in zee gegaan is met Wesley Sneijder. Volgens de sportmarketeer is de recordinternational door Ajax afgewezen in een functie, maar werd een dergelijk avontuur ook afgeraden door zijn zaakwaarnemer. “Hij heeft op dit moment geen topsportmentaliteit. Zijn zaakwaarnemer heeft het ook afgeraden”, zei Woerts in De Oranjezomer. Daarin deed hij nog een aantal andere opmerkelijke uitspraken over de oud-international, die hij onder meer 'te dik' noemde. “Kijk naar zijn filmpjes op vakanties. Fulltime op het veld, dat kan hij helemaal niet. Ajax heeft het meest wijze besluit genomen.”