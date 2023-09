Bart Frouws deelt zorgelijke statistiek over Ajax: 'Onder Erik ten Hag nog nóóit gebeurd'

Een spektakelstuk tussen Ajax en Olympique Marseille eindigde vrijdagavond in een doelpuntrijke remise (3-3). Het was een wedstrijd waarin alle twee de ploegen veel ruimtes weggaven, wat ook resulteerde in de nodige kansen. De Fransen namen het doel van Jay Gorter veelvuldig onder vuur.

De ploeg uit het zuiden van Frankrijk wist donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA maar liefst 25 schoten te lossen. Daarvan moet gezegd worden dat de helft van de schoten niet allemaal op doel gingen, maar het komt niet vaak voor dat Ajax in een wedstrijd zo veel kansen weggeeft. Voetbal International-journalist Bart Frouws zag dit jaren geleden niet gebeuren.

"Ajax heeft tegen Marseille 25 schoten tegen gekregen. De Amsterdammers kregen in geen enkele van de 215 officiële duels onder leiding van Erik ten Hag zoveel pogingen om de oren", schrijft Frouws op het medium X. Het laat in ieder geval zien dat er voor Ajax nog werk aan de winkel is in aanloop naar De Klassieker van zondag en voornamelijk in defensief opzicht.