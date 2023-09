Dick Advocaat wordt voor het blok gezet bij Veronica en spreekt van ‘leugens’

Dick Advocaat is maandagavond tijdens de live-uitzending van Veronica Offside voor het blok gezet door Hugo Borst en Martijn Krabbendam. Het tweetal komt uit het niets met de informatie dat de gepensioneerde trainer mogelijk voor een nieuwe klus staat. De reactie van Advocaat is erg geheimzinnig.

“Waar mochten we het vanavond ook al weer niet over hebben?”, vraagt Borst aan Advocaat, die op zijn beurt erg verrast reageert. Vervolgens wordt Krabbendam van Voetbal International aangekeken. “Over zijn nieuwe klus, want misschien gaat het toch nog door, of niet Dick?”, valt de journalist met de deur in huis. “Ik weet niet waar jullie het over hebben”, antwoordt Advocaat stellig.

“Dick heeft een hele mooie klus aangeboden gekregen, hij moet het thuis alleen nog even uitvechten. Als ik zeg welke klus, gaat het misschien niet door. Dat kunnen we natuurlijk niet doen, maar het is in ieder geval een hele mooie klus”, zegt Krabbendam, die daarna meldt dat het niet om een club, maar om een land gaat. De informatie lijkt serieus te zijn, blijkt uit de reactie van Jan Boskamp. “Jij hebt gezegd dat ik niks mag zeggen, maar het is wel een mooi land.”

Advocaat is niet blij met de actie van Borst, die begon over de gerucht. “Je haalt deze man hier binnen, maar je hebt er geen bal aan”, zegt de 75-jarige oud-trainer, die het ‘heel vervelend’ vindt worden. “Ik weet niet wie dit in de wereld geholpen heeft, maar dit gaat niet door”, sluit Advocaat af. Het ziet er echter naar uit dat het laatste woord over deze mysterieuze kwestie nog niet gesproken is. Even later in de uitzending van Veronica Offside voorspelt ook Borst dat de opmerkelijke informatie onderwerp van gesprek gaat blijven. "Dat kan, maar het zijn leugens", is Advocaat duidelijk.

Bekijk hieronder het fragment uit de uitzending van Veronica Offside.