'Ik kom niet naar Vandaag Inside, dan zouden jullie lage kijkcijfers krijgen'

Tina Nijkamp is een van de meest besproken personen in de mediawereld, nu ze dagelijks kijkcijfers publiceert van Stichting KijkOnderzoek die eigenlijk geheim moeten blijven. Ze heeft sinds kort een column in De Telegraaf en deelt interessante inzichten uit haar vakgebied, maar ziet zichzelf desondanks niet aanschuiven in praatprogramma Vandaag Inside.

Nijkamp was onlangs te gast bij het radioprogramma The Friday Move van Wilfred Genee op BNR. Aan het eind van het gesprek zegt Genee: "Leuk dat je er was, Tina. Tot de volgende keer. Houd dat vast, dat uitgesprokene. Dat is heel leuk. Je durft niet bij Vandaag Inside, hoorde ik, hè? Dat is jammer." Nijkamp reageert: "Nee, ik denk ook niet dat ik heel goede kijkcijfers ga halen, dus dat zou ik dan ook jammer vinden voor jullie. Haha."

Artikel gaat verder onder video

Genee vindt het opmerkelijk dat Nijkamp van zichzelf zegt dat ze geen goede kijkcijfers zou halen. De voormalig zenderbaas van SBS6 antwoordt: "Nou, mannen scoren over het algemeen beter." Vandaag Inside heeft met enige regelmaat wel een andere bekende vrouw uit medialand aan tafel: Angela de Jong. Hoewel ze allebei columns schrijven over de tv-wereld, wil Nijkamp zich niet mer De Jong vergelijken. "Dat ben ik natuurlijk niet, want ik ga niet recenseren zoals Angela. Ik ga niet de hele nacht tv kijken."