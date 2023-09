Opvallende afwezige in wedstrijdselectie van Feyenoord: transfer lijkt aanstaande

Misschien wel het meest opvallende feit aan de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het duel met FC Utrecht is de afwezigheid van Javairô Dilrosun. De aanvaller ontbreekt in de selectie. Het is duidelijk dat Dilrosun nog een transfer kan maken.

"Vrijdag vroeg Dilrosun of hij niet hoefde te trainen, daar stemde ik in mee", legt Arne Slot voor de wedstrijd uit aan ESPN. "Hij was dichtbij een transfer, dat is nu nog niet gelukt. Over twee weken zien we of hij nog bij ons is."

De buitenspeler speelde dit seizoen pas twee minuten in de Eredivisie; vorig seizoen kwam hij tot 31 wedstrijden en 5 doelpunten in de Eredivisie, nadat hij overkwam van Hertha BSC. Het perspectief op speeltijd is dit seizoen beperkt.

Feyenoord staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Dilrosun. Donderdag meldde 1908.nl dat het Griekse Olympiacos de mogelijkheden onderzoekt om hem over te nemen. De Griekse transferperiode loopt door tot maandag 11 september.