Van der Gijp komt met bizarre anekdote over bezoek van Gregory van der Wiel aan studio

René van der Gijp verbaast zich nog altijd over het bezoek van Gregory van der Wiel aan de uitzending van destijds nog Voetbal International. De rechtsachter was in 2008 te gast bij de toen nog volledig voetbaltalkshow en had zijn manager meegenomen. Die deed werkelijk waar alles voor de rechtsachter, herinnert Gijp.

“Ik weet nog dat Gregory van der Wiel bij ons te gast was, heel erg lang geleden”, begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Hij had een manager bij hem, die deed werkelijk alles. Hij streek zijn overhemden. Deed het overhemd ook aan. Die deed werkelijk waar alles eromheen. Hij verloor hem ook geen moment uit het oog.”

Artikel gaat verder onder video

Vroeger was dat een stuk minder, maar Van der Gijp snapt wel waarom dat tegenwoordig anders is. “Bij ons, Rob, ging het in het begin om 120 duizend gulden. Dan blijft er ook niet zoveel aan de strijkstok hangen. Maar tegenwoordig...”, glimlachte Van der Gijp. “Er zijn allemaal mensen omheen komen wandelen. Dat is niet zo gek, dat hebben sterren als Beyoncé en Michael Jordan natuurlijk ook. Ze varen mee, ze vreten mee.”

Wim Kieft stelt dat zulke managers ook 'personal assistant' kunnen zijn voor voetballers en haalt Memphis Depay aan als voorbeeld. “Die manager moest een strijkijzer kopen, maar ze moeten ook zelf strijken. En een shaker. Ik zou zeggen: ‘Ga het lekker even zelf halen’”, grinnikte Kieft. Zaakwaarnemer Rob Jansen bestempelde dergelijke praktijken als ‘compleet krankzinnig’. “Voetballers gebruiken alles en iedereen om vooruit te komen.”