Vermoedelijke opstellingen Ajax en Feyenoord: zowel Steijn als Slot verandert iets

Ajax en Feyenoord spelen zondag om 14.30 uur de eerste Klassieker van het seizoen. Waar de Amsterdammers na vier wedstrijden zonder zege snakken naar een goed resultaat, hoopt de ploeg van trainer Arne Slot de ongeslagen status in de Eredivisie te behouden. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Ajax en Feyenoord.

De (sportieve) crisis in Amsterdam is nog lang niet voorbij, maar Ajax toonde donderdagavond wel tekenen van herstel in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-3). Naar verwachting zal Maurice Steijn, die op zoek is naar een vaste samenstelling, ten opzichte van het midweekse duel niet veel veranderen.

Jay Gorter zal in de Johan Cruijff ArenA het Amsterdamse doel verdedigen. Voor hem staan naar verwachting Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Het is ook niet uitgesloten dat Steijn op de rechtsbackpositie kiest voor Devyne Rensch, die donderdagavond niet helemaal fit was. Op het middenveld lijkt Steijn wat te gaan veranderen: Silvano Vos, die goed inviel tegen Marseille, krijgt naar verwachting de voorkeur boven Benjamin Tahirovic. Het elftal wordt gecompleteerd door Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Carlos Forbs, Brian Brobbey en Steven Bergwijn.

Feyenoord tankte deze week vertrouwen door de groepsfase van de Champions League te beginnen met een 2-0 zege op Celtic. Arne Slot gaat in elk geval één wijziging doorvoeren: Santiago Giménez, die tegen de Schotse topclub geschorst was, keert terug in de basis. Hij zal Luka Ivanusec, die een enkelblessure heeft overgehouden aan de Champions League-wedstrijd, vervangen. Yankuba Minteh verhuist daardoor waarschijnlijk van de spitspositie naar de rechterkant, terwijl Igor Paixão vanaf links start.

Verder worden er geen wijzigingen verwacht bij Feyenoord. Gernot Trauner sloeg vanwege ziekte weliswaar vrijdag de training over, maar hij is naar verwachting tijdig hersteld om zondag in actie te komen. Timon Wellenreuther, Lutsharel Geertruida, David Háncko, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Calvin Stengs, Quinten Timber worden ook aan de aftrap verwacht.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Vos, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão