'Voormalig wonderkind Bojan Krkic keert terug bij FC Barcelona'

Een klein half jaar nadat hij zijn voetbalschoenen op 32-jarige leeftijd aan de wilgen hing, staat Bojan Krkic (inmiddels 33) voor een terugkeer bij de club waar het voor hem allemaal begon: FC Barcelona. In de organisatie van de nieuwe sportief directeur, zijn oud-ploeggenoot Deco, wordt speciaal voor het voormalige wonderkind een nieuwe functie gecreëerd.

Dat schrijft de Spaanse krant Mundo Deportivo althans. Bojan gold in zijn jonge jaren als grote belofte voor de toekomst. Reeds in september 2007, op zeventienjarige leeftijd, debuteerde hij in de hoofdmacht. Een maand later zou hij zijn eerste van in totaal 41 doelpunten maken in het shirt van de Catalanen. Zijn ontwikkeling stokte in de daaropvolgende jaren echter, waarna Barça hem verhuurde aan achtereenvolgens AS Roma, AC Milan en Ajax.

Zodoende was Bojan in het seizoen 2013-14 te bewonderen in de Eredivisie. Hij zou uiteindelijk 32 wedstrijden spelen voor de Amsterdammers, waarin hij vijf keer tot scoren kwam. Het bleek niet voldoende voor een nieuwe kans in Catalonië; Barcelona nam na dat seizoen definitief afscheid van de buitenspeler, die zijn loopbaan vervolgde bij Stoke City. Daarna raakte hij steeds verder buiten beeld, bij clubs als FSV Mainz en Alavés, om uiteindelijk in Japan uit te komen bij Vissel Kobe, waar hij samenspeelde met Andres Iniesta voordat hij in maart van dit jaar zijn definitieve afscheid aankondigde. Toen werd duidelijk dat hij een rol binnen het voetbal ambieerde, die hij nu bij Barcelona lijkt te gaan krijgen.

Volgens MD zal Barcelona volgende week bekendmaken dat Bojan terugkeert bij de club. Hij zal vanuit zijn nieuwe rol Deco gaan adviseren over de jonge spelers die, net als hijzelf vijftien jaar geleden, doorbreken in het eerste elftal. Daarnaast zal hij ook gaan fungeren als een soort loan manager, waarbij hij als schakel zal optreden tussen de club en spelers die tijdelijk op huurbasis elders ervaring opdoen. "Het is de club opgevallen dat sommige spelers die verhuurd worden zich ietwat in de steek gelaten voelen en wil daar nu een eind aan maken", schrijft de krant. Daarnaast zal Bojan ook de trainersstaf van het Cadet B-elftal gaan assisteren.