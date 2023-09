Zeer tragisch nieuws uit Panama: international Gilberto Hernández overleden bij schietincident

Zeer tragisch nieuws vanuit de Panamese stad Colón, waar zondagmiddag Panama-international Gilberto Hernández is omgekomen tijdens een schietincident. De voetballer van Club Atlético bevond zich op de plek die onder vuur genomen door twee gewapende mannen. Het is volgens BBC niet bekend of Hernández het bewuste doelwit was.

Naast Hernández overleed ook nog een ander persoon, terwijl er zeven mensen zwaargewond raakten. De 26-jarige speler was international van het nationale elftal van Panama, waar hij in maart dit jaar zijn debuut voor maakte in de wedstrijd tegen Guatemala. De voetbalbond van Panama condoleerde de familie van Hernández.

Het is niet voor het eerst dat er moordaanslagen plaatsvinden in de havenstad Colón. Volgens BBC heeft dit te maken met twee rivaliserende groepen die vechten om de lucratieve cocaïnesmokkelplaats. In Colón wonen zo’n veertigduizend mensen, waar tot dusverre meer dan vijftig personen van zijn vermoord.

De vader van Hernández kwam met een bericht en pleit voor meer inzet van de lokale autoriteiten om de jeugd uit handen te krijgen van zware criminaliteit. “Zet projecten op om de jeugd te redden van dit soort geweld”, citeert BBC.