Steijn bakt er helemaal niks van en moet per direct ontslagen worden. Deze stand is onacceptabel. We staan onder de degradatie streep met nog 1 wedstrijd in te halen. 10 min in Waalwijk is een helskarwei voor dit #Ajax 😳😳😳



F-Side is aan het slaapwandelen #Steijnout pic.twitter.com/WQqNaTjbm5