De Telegraaf pakt gast op het ereterras van Ajax aan: 'Hij likt omhoog en schopt omlaag'

Voor, tijdens en na de wedstrijd tussen Ajax en AZ werd het ereterras in de Johan Cruijff ArenA vaak in beeld genomen. Louis van Gaal en Michael van Praag namen voor het eerst dit seizoen plaats, terwijl ook directieleden als Maurits Hendriks en Jan van Halst aanwezig waren. De beeldvorming was volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij niet optimaal.

Na afloop van de wedstrijd, die door AZ met 1-2 werd gewonnen, was te zien dat Van Gaal en Van Halst met elkaar in gesprek waren. “Ik heb met verbazing gekeken naar het schouwspel op de eretribune”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Van Praag roept steeds dat hij nog niet in functie is, maar zit wel gewoon op het stoeltje van Pier Eringa. Van Gaal sjokt erachteraan; Maurits Hendriks smeekt om een knikje, maar Van Gaal ziet hem helemaal niet staan. Susan Lenderink kijkt alsof ze Van Gaal bijna verafgoodt. Het is maar Louis van Gaal, hoor.”

Driessen vindt het ‘heel dom’ dat Van Halst een rij voor Van Gaal zat. “Normaal zit hij achteraan tegen de rand. Nu zit Van Gaal recht achter Van Halst. Nou, makkelijker kun je iemand een mes niet in z’n rug steken. Het beeld zegt alles. Van Gaal en Van Praag torenen hoog boven iedereen uit.” Het praatje tussen Van Gaal en Van Halst had volgens hem binnenskamers moeten plaatsvinden. “Maar nee: het is pontificaal in beeld. Het is een pandemonium van jewelste. Je ziet beginnersfouten. Lenderink die soppend naar Van Gaal kijkt, Van Halst die niet bovenaan zit… En dan Maurits Hendriks, die lonkt naar een knikje van de grote Louis.”

Volgens Verweij zegt dat beeld ‘alles’ over Hendriks. “Van de verhalen die je op De Toekomst hoort, is hij echt het type van ‘likken naar boven, schoppen naar beneden’. Je zag hem echt kijken: ‘Louis, zeg me alsjeblieft gedag.’ Deze man is Chief Sports Officer bij Ajax, dat kan toch niet.”