Kijkcijfers Vandaag Inside blijven maar stijgen: één programma scoort slechts beter

De kijkcijfers van tv-programma’s worden niet langer openbaar geüpdatet. Alleen mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp plaatst ze dagelijks op haar story’s en zij ziet een duidelijke trend. Waar de talkshow Vandaag Inside in de oude manier van meten meestal genoegen moest nemen met een plek achterin de top-tien, is dat met de nieuwe manier van meten anders.

Bovendien blijven de kijkcijfers van de populaire talkshow almaar stijgen, zo vertelt Nijkamp in de Veronica Superguide. “Het is nu zelfs zo populair dat het bijna elke dag het best bekeken programma is na het Journaal van 20 uur”, weet de mediadeskundige over VI. De cijfers zijn beduidend hoger dan voorheen het geval was in de oude metingen.

Over het algemeen gaat de talkshow ver over de miljoen kijkers, maar maandagavond was dat door de wedstrijd van het Nederlands elftal beduidend minder: ‘slechts’ 833.000 kijkers schakelden in voor Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Daarmee is het overigens alsnog by far de beste talkshow van de dag, want Khalid en Sophie (657.000), Op1 (614.000) en Humberto (440.00) deden het minder goed.

Zij hadden deels ook last van het Nederlands elftal, dat maandagavond de cruciale interland tegen Griekenland (0-1 winst) speelde. Die wedstrijd werd door een half miljoen mensen meer gekeken dan het duel met Frankrijk van vrijdagavond: liefst 2.254.000 kijkers.

Nijkamp denkt wel te weten wat het geheim is van VI. “Als je naar het programma kijkt, heb je het gevoel dat je bij vrienden op bezoek bent die je bijpraten over de dag. En dat is een uniek gevoel dat geen enkel ander programma heeft. Ook verkondigt het programma een andere mening dan de vaak gehoorde ‘grachtengordel’-mening op de NPO”, aldus de voormalig programmadirecteur.