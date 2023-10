Özcan Akyol: ‘Heel schijnheilig van Bas Nijhuis, maar misschien moet dat van de KNVB’

Özcan Akyol en scheidsrechter Bas Nijhuis wisselen tijdens voetbalwedstrijden regelmatig berichten uit via WhatsApp. Dat onthult eerstgenoemde zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN.

Nijhuis is zaterdagavond te gast in De Eretribune; Akyol is gelijktijdig aanwezig in De Adelaarshorst bij Go Ahead Eagles - Heracles. Akyol, fervent supporter van Go Ahead Eagles, wordt voorafgaand aan het duel geïnterviewd door Hans Kraay junior. Tijdens het interview vanuit De Adelaarshorst wordt er geschakeld met de studio van ESPN. “Jij schijnt halverwege wedstrijden Bas gewoon alvast te appen als het niet helemaal gaat zoals jij het wil. Klopt dat?”, vraagt presentator Jan Joost van Gangelen aan Akyol.

“Ik weet niet of Bas het wil bevestigen, voordat ik antwoord geef”, reageert de journalist en opiniemaker met een knipoog. Nijhuis bevestigt inderdaad dat wanneer hij duels van Go Ahead Eagles fluit, hij regelmatig via WhatsApp een bericht ontvangt van Akyol. “Eus begint voor de wedstrijd al met appen. En als het hem niet zint, stuurt hij in de rust ook altijd wel een paar berichtjes. Dat doet hij wel”, zegt de arbiter.

Akyol heeft een opvallend patroon geconstateerd bij Nijhuis. “Wat Bas doet - en dat vind ik heel schijnheilig, maar misschien moet dat van de KNVB: één minuut voor de wedstrijd is hij online op WhatsApp. Vervolgens is hij drie kwartier niet online, want hij is bang dat ze bij de KNVB in de gaten gaan houden of hij online is. Vervolgens komt hij in de rust online en gaat hij van alles naar je appen. En dan is hij de hele tweede helft weer offline”, aldus Akyol.