Mooi initiatief: supporters kunnen binnenkort via app meekijken met VAR

Een voor voetbalfans heel fijne ontwikkeling in Duitsland: de voetbalbond daar (DFB) kijkt naar de optie om fans live mee te laten kijken via een app. Via de applicatie kunnen de toeschouwers en de mensen thuis live meekijken met de beelden die de VAR ook te zien krijgt. Op die manier moet de betrokkenheid worden vergroot.

De ontwikkeling van de app is al in volle gang, maar het zal nog wel even duren voordat de Duitse supporters ook daadwerkelijk live kunnen meekijken. Pas in de tweede seizoenshelft zullen de eerste proeven gedraaid worden met de app. Niet alleen technisch, maar ook qua tv-rechten en dergelijke moet er nog het een en ander uitgewerkt worden. De ideefase is echter wel al voorbij, waardoor de app er vrijwel zeker komt.

De app kan worden ingezet als hulpmiddel om toeschouwers meer betrokken te maken bij de beslissingen van de arbitrage. Nu kan het voorkomen dat het spel minutenlang stil ligt, terwijl de fans in het stadion geen idee hebben waarover welk besluit genomen wordt. Eerder was er ook een experiment met scheidsrechters, die tekst en uitleg geven over het genomen besluit.

Via deze app zouden de fans in het stadion en thuis kunnen meekijken met het genomen besluit. Of de communicatie tussen VAR en scheidsrechter daarbij ook uitgezonden wordt, is niet bekend. Al lijkt dat gezien alle gevoeligheden vrijwel onmogelijk, als het technisch al haalbaar zou zijn.