Vandaag Inside grijpt naast gedroomde tafelgast: 'Hij wil niet komen'

Vandaag Inside lonkt al weken naar Tom Egbers als tafelgast, maar de sportpresentator wil voorlopig niet aanschuiven bij het praatprogramma. Hij kiest ervoor uit de publiciteit te blijven.

Egbers raakte in maart in opspraak vanwege een affaire met een 26 jaar jongere stagiaire op de werkvloer van de NOS; hij zou diezelfde stagiaire later hebben gepest en geïntimideerd. Egbers staat sindsdien op non-actief. Hij gaf eenmaal zijn kant van het verhaal in het praatprogramma Khalid & Sophie en kiest ervoor om het daarbij te houden.

Artikel gaat verder onder video

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee heeft Egbers uitgenodigd om langs te komen. "We hebben hem even gevraagd of hij binnenkort wil aanschuiven. Hij zegt: 'Nu nog niet. Nee, ik laat hem even lopen'", zei Genee dinsdagavond. Wel gaf Egbers nog de 'hartelijke groeten' aan Johan Derksen.

Derksen grapte dat Egbers ‘van harte welkom is’, maar dan wel om Genee af te lossen als presentator. Genee reageerde: “De autocue staat klaar, dus alles is geregeld, Tom. Komt zo voor elkaar.”