Vink zet vraagtekens bij Ajax-rol Van Gaal en Van Praag: 'Ik heb meer het idee...'

Marciano Vink zet vraagtekens bij de manier waarop Louis van Gaal zich gaat bemoeien met de gang van zaken bij Ajax. In de uitzending van Voetbalpraat van woensdag gaat de oud-speler van Ajax en PSV in op de rol die de oud-trainer als adviseur van de Raad van Commissarissen zal gaan spelen.

Vink vindt het allereerst opvallend dat Van Gaal niet als commissaris wordt aangesteld in Amsterdam. "Die RvC komt volgens mij niet heel vaak bij elkaar, misschien zes of zeven keer per jaar", zegt Vink, "dus waarom zou hij geen zitting nemen en lid worden in plaats van een soort adviseursrol?", vraagt hij zich hardop af.

Artikel gaat verder onder video

Met het vertrek van Jan van Halst, die vanuit de huidige RvC naar voren werd geschoven als interim-algemeen directeur zolang Alex Kroes nog niet kan starten aan die functie, heeft Ajax geen 'voetbalman' meer als commissaris. Door de aanstelling van Van Gaal als adviseur is dat ook niet meer nodig, denkt Vink: "Die wordt toch overruled door Louis, dus waarom niet gewoon zitting nemen?", vraagt hij zich nogmaals af. Het argument 'gezondheid' (Van Gaal is recent opnieuw geopereerd aan prostaatkanker) is wat hem betreft niet steekhoudend: "Dan doe je dat toch via Zoom?"

Of Van Gaal nu als adviseur of commissaris zijn bijdrage aan Ajax wil leveren, Vink vraagt zich sowieso af of een dergelijke rol hem wel past, wat ook geldt voor Michael van Praag. Laatstgenoemde was tussen 1989 en 2003 voorzitter van de club en keert nu, met Leo van Wijk, terug als (president-)commissaris. Vink: "Volgens mij is dat een controlerend orgaan, maar ik heb nu het idee dat die twee meer een uitvoerend iets willen maken, waarbij zij meer worden betrokken bij beslissingen die in de club worden genomen."