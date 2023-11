Ronald Koeman zet kwaad bloed: 'Ik was stomverbaasd'

De manier waarop Ronald Koeman Ajax-aanvaller aanpakte maandagavond heeft kwaad bloed gezet bij journalist Johan Inan. Hoewel hij zich deels kan vinden in de inhoudelijke kritiek van de bondscoach, is de manier waarop volgens hem ongepast en niet effectief.

“Ik was stomverbaasd toen ik Koeman zo tekeer hoorde gaan tegen Brobbey”, vertelde de Ajax-wachter in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Dat was ook niet slim. Brobbey is toch wel een trotse jongen. En ook wel populair in de kleedkamer van Ajax en ook al wel bij Oranje. Is het nou dé manier om hem zo aan te pakken en en plein public zo hard aan te pakken?”, vraagt Inan zich hardop af.

De journalist denkt in elk geval absoluut van niet. “Je kunt het vinden. Ook ik verbaas me soms wel hoe onrustig hij voor het doel is. En dat hij elke keer als hij moet afronden, op de grond valt als hij een-op-een met de keeper komt. Maar ga dan intern tekeer”, vond Inan. “Of tekeer... Neem hem apart en schud hem wakker. Daarmee haal je veel meer het goede in hem boven, denk ik.”

Koeman maakt dan ook een slechte beurt, vond Inan. “Misschien wilde hij het anders verwoorden. Maar ook de timing was ongelukkig: Ja, Brobbey heeft veel kansen gemist. Maar je kunt het ook omdraaien. Juist in Oranje hebben we problemen in de spits en zijn we misschien wel aangewezen op Brobbey. Ik zie juist ook een Brobbey die stappen maakt.”

Daarbij keek Inan niet alleen naar bijvoorbeeld zijn kopkwaliteiten die verbeterd zijn. “Maar ook fysiek maakt hij stappen. Voorheen was het wachten op een volgende blessure, als hij die wedstrijden achter elkaar speelde. Maar hij houdt het nu ook uit tot het einde. En hij toont intrinsieke motivatie. En zo iemand zet Koeman dan in het openbaar te kakken. Dan moet je hem toch iets anders benaderen.”