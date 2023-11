Shaqueel van Persie redt vader bij debuut bijna met geweldige omhaal

Shaqueel van Persie (17) maakte dinsdagmiddag zijn debuut in de Nations League namens Feyenoord O19. Onder leiding van zijn vader Robin van Persie kon hij een nederlaag tegen Atlético Madrid niet voorkomen (0-1), ondanks een fraaie omhaal vlak voor tijd.

Van Persie jr. viel na een klein uur voetballen in in de Youth League bij een doelpuntloze stand, maar kreeg geen heldenrol, al was hij wel héél dichtbij. Nadat Iker Luque de bezoekers met enig fortuin op voorsprong had geschoten, kreeg hij vlak voor het einde een diepe bal op de voet toen hij een omhaal maakte. De bal ging weliswaar over de uitkomende keeper heen, maar belandde ook naast het doel.

Daardoor was er geen heldenrol voor Van Persie jr., die ruim vijf jaar nadat zijn vader zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord 1 speelde minuten kreeg. Door de eerste nederlaag van deze competitie is Feyenoord O19 de koppositie kwijt in de Nations League-poule aan de Spaanse opponent. Met tien punten uit vijf duels is er nog wel perspectief om de volgende ronde te halen.