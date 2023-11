'Tom Egbers voert gesprekken over comeback op televisie'

Tom Egbers (66) keert mogelijk terug op tv. De bij de NOS verbannen presentator voert momenteel gesprekken met omroep NTR over een mogelijke comeback op televisie. Het gaat om een rol bij het programma Andere Tijden Sport.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Egbers is al jarenlang gekoppeld aan het succesvolle programma, dat terugblikt op belangrijke momenten uit de sporthistorie. Het nieuwe seizoen wordt ontwikkeld en staat gepland voor het late voorjaar. Daar zal Egbers vermoedelijk dus wel een actieve rol in gaan spelen.

“Hoewel de NTR ontkent dat er concrete gesprekken worden gevoerd, bevestigen meerdere bronnen dit onafhankelijk van elkaar aan deze site”, laat het AD weten. Dat is niet het enige dat er rondom de presentator speelt. "Tom Egbers zou ook met de hoofdredactie van NOS Sport spreken over een terugkeer, maar in welke rol is nog onduidelijk.”

Afgelopen week werd bekend dat de NOS heeft besloten om Egbers definitief te vervangen bij Studio Sport Voetbal. Het persbericht dat naar buiten kwam, is niet langs Egbers gegaan, terwijl juist was afgesproken dat dát wel zou gebeuren, weet het AD. Daarop is de meest logische conclusie dat Egbers niet meer terugkeert bij de NOS. De omroep laat weten dat het persbericht juist ingestoken was op de vernieuwing rond Leonne Stentler en daarom niet werd voorgelegd aan Egbers.

Egbers van tv gehaald

Sinds maart is Egbers al niet meer op televisie te zien. De aanleiding om hem voorlopig aan de kant te schuiven vormt een artikel van De Volkskrant. Daarin werd de presentator beticht van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer jegens een stagiaire met wie hij eerder een affaire had. De pesterijen zouden uiteindelijk hebben geleid tot zij besloot te vertrekken bij de NOS.

“Egbers zou volgens bronnen de afgelopen maanden zwaar gebukt gaan onder de beschuldigingen”, weet de ochtendkrant over de huidige situatie van Egbers. Na het vertrek van Egbers zal er overigens nog meer moeten gebeuren om de werksfeer bij de NOS te verbeteren: dinsdag kwam er nog een bericht naar buiten dat ondanks de veranderingen de balans nog altijd zoek is op de werkvloer bij de NOS. In dat rapport kwam de situatie van Egbers overigens niet ter sprake.

