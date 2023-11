Vandaag Inside wil één NPO-gezicht welkom heten als Geert Wilders ingrijpt

Johan Derksen, Rneé van der Gijp en Wilfed Genee zijn van mening dat Jan Slagter welkom is bij SBS. Het trio van Vandaag Inside spreekt over een mogelijke verandering in het omroepbestel, nu de partij van Geert Wilders (PVV) de verkiezingen heeft gewonnen. Wilders wil af van de NPO, waar Slagter momenteel werkzaam is.

"We hebben toch geen dictatuur. Wilders bepaalt toch niet of die drie zenders er af gaan", geeft Van der Gijp aan in een item met Shownieuws. Derksen is het met hem eens: "Nee, dat gaat Omtzigt voorkomen, want die wil de regionale omroep Twente behouden", zegt Derksen. Genee is van mening er wel gekeken zou kunnen worden naar de manier waarop de NPO momenteel is vormgegeven: "Een zendertje minder zou toch ook wel kunnen?", zegt de presentator van Vandaag Inside. "Dat geldt overigens ook voor de commerciële omroep hoor", voegt Derksen toe. "Daar kan er ook wel één weg."

Het trio van het populaire praatprogramma op SBS6 verwacht niet dat het ooit zover zal komen dat de stekker uit de NPO getrokken wordt. Mocht dat wel zo zijn, is er volgens Van der Gijp één NPO-gezicht welkom bij SBS: "Jan Slagter, ja!", zegt Van der Gijp. Ook Derksen zou voordelen zien aan de mogelijke komst van de baas van Omroep Max naar SBS: "Dan heb ik tenminste een leeftijdsgenoot, die moet ook zeven keer naar de wc op een avond", besluit Derksen lachend