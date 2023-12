Ajax-fans walgen van interview na bekerblamage: ‘Wat zegt deze verwarde man allemaal?’

Michael Valkanis was donderdagavond relatief mild voor Ajax na de uitschakeling in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegen derdedivisionist USV Hercules (3-2).

Valkanis, op de bank van Ajax opnieuw de vervanger van hoofdtrainer John van ’t Schip, die momenteel in Australië is vanwege de bruiloft van zijn zoon, stond na afloop van het beschamende verlies voor de camera van ESPN. Hij kreeg van verslaggever Cristian Willaert de vraag gesteld of ‘dit een schande is voor de club en de ploeg’. “Het is niet goed, het is niet goed. Het is vanaf het begin al een lastig seizoen…”, antwoordde Valkanis.

Willaert merkte vervolgens op dat ‘niet goed niet hetzelfde is als een schande’. “Ja prima, ik zeg dat het niet goed is”, reageerde Valkanis vervolgens weer. “We hebben van tevoren de kwetsbaarheden van de ploeg gezien. Vandaag was daarvan weer een bevestiging. Ook toen we resultaten begonnen te boeken in de competitie waren de kwetsbaarheden duidelijk.”

Supporters van Ajax online reageren geïrriteerd op het interview van Valkanis. Zij verwijten de rechterhand van Van ’t Schip onder meer zijn opvallend milde toon.