Schalke 04 neemt afscheid van twee Nederlanders met aflopende contracten

Schalke 04 gaat niet verder met en . De club uit Gelsenkirchen maakte vrijdagmiddag bekend dat de twee Nederlanders geen contractverlenging krijgen bij de Duitsers.

Naast Ouwejan en Van der Sloot verlaten nog vier spelers Schalke 04 deze zomer. “We willen ze allemaal bedanken voor hun tijd bij en inzet voor Schalke. Afscheid nemen is iets dat bij deze fase van het seizoen hoort, we wilden de spelers vóór hun vakantie duidelijkheid geven. We wensen ze alle goeds, zowel sportief als privé”, aldus technisch directeur op de website van Die Köningsblauen.

Ouwejan maakte in 2021 op huurbasis de overstap naar Schalke 04, waarna de Duitse club hem het jaar daarop definitief overnam van AZ. In zijn eerste twee seizoenen maakte hij een promotie en een degradatie mee. Vooralsnog kwam de 27-jarige linksback 77 keer in actie vor Schalke 04, waarin hij vijf doelpunten maakte en zestien keer aangever was. Van der Sloot is minder bekend in Nederland. De 21-jarige verdediger speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag, Feyenoord en Ajax en debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Schalke 04.

