Brobbey twijfelt, maar komt dan toch met een antwoord: ‘Dát is natuurlijk mijn hoogtepunt!’

Hoewel met Ajax een rampzalig kalenderjaar achter de rug heeft, is hij er in gesprek met de NOS toch in geslaagd om zijn hoogtepunt van 2023 te benoemen. Dat is logischerwijs niet in het shirt van de Nederlandse recordkampioen, maar in dienst van het Nederlands elftal. Brobbey maakte in de uitwedstrijd tegen Griekenland in oktober zijn debuut in het ‘grote’ Oranje.

Ajax baarde in de zomer van 2022 opzien door ruim zestien miljoen euro neer te tellen voor de terugkeer van de Amsterdammer. Brobbey ruilde Ajax een jaar eerder nog transfervrij in voor RB Leipzig. Het avontuur in Duitsland leverde echter niet op waarop hij had gehoopt. Brobbey keerde begin 2022 al op huurbasis terug in de Johan Cruijff ArenA en sloot een halfjaar later officieel weer aan bij de club waar hij zijn opleiding heeft genoten.

Brobbey was in het eerste seizoen na zijn terugkeer nog niet onomstreden, maar daar is in de huidige jaargang verandering in gekomen. De aanvaller is zeker van zijn basisplaats en met twaalf doelpunten en vier assists in 24 wedstrijden een van de weinige lichtpuntjes bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Voor Ajax is 2023 een jaar om heel snel te vergeten. Voor Brobbey geldt dat niet. “Het zijn er niet zo veel, dat geef ik toe”, reageert Brobbey in gesprek met de NOS op de vraag wat zijn hoogtepunt van het afgelopen jaar was. De spits noemt in eerste instantie zijn terugkeer bij Ajax, maar wordt er door de interviewer op gewezen dat hij in de zomer van 2022 al zijn rentree maakte.

Brobbey knokte zich dit seizoen naar een vaste basisplaats. De start was moeizaam en er was veel kritiek van onder anderen Marco van Basten en bondscoach Ronald Koeman, maar in de laatste maanden kreeg hij veel complimenten voor zijn spel. Brobbey sloot de eerste seizoenshelft af met acht competitietreffers, in de Europa League maakte hij er twee. “Dat ik het laatste gedeelte van het jaar belangrijk ben geweest met mijn goals is natuurlijk wel prettig. Bijvoorbeeld mijn twee goals tegen Marseille, ondanks dat we die verloren.”

Maar zijn hoogtepunt van 2023 had dus plaats op 16 oktober in Griekenland. Brobbey behoorde in maart al tot de selectie van het Nederlands elftal, maar Koeman deed in de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst) nog geen beroep op hem. In de uitwedstrijd tegen Griekenland verscheen hij een klein halfuur voor het einde binnen de lijnen. “Dát is natuurlijk mijn hoogtepunt! Mijn debuut bij Oranje! Sorry, er is ook zo veel gebeurd afgelopen jaar”, vertelt de Ajacied. “Het smaakt naar meer. Als ik zo door blijf gaan, denk ik dat ik belangrijk kan zijn voor het Nederlands elftal op het EK”, is Brobbey in ieder geval vol zelfvertrouwen. Deelname aan het eindtoernooi in Duitsland is dan ook zijn ‘belangrijkste doel’ voor het nieuwe jaar.