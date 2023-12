Feyenoord heeft vijf woorden nodig voor reactie op loting in Europa League

Het socialmediateam van Feyenoord heeft zeer toepasselijk gereageerd op de loting voor de tussenronde van de Europa League. De regerend kampioen van Nederland werd maandag voor het tweede seizoen op rij gekoppeld aan AS Roma. Na de verloren UEFA Conference League-finale in 2022 en de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinale van de Europa League eerder dit jaar, krijgen de Rotterdammers dus een nieuwe kans om José Mourinho de mond te snoeren.

Olympique Marseille, Sporting Portugal, Stade Rennes… Feyenoord-fans droomden misschien al van een awayday naar Frankrijk of Portugal. Een keer geen AS Roma, klonk de smeekbede. Maar tevergeefs. Voor Feyenoord rolde maandagmiddag opnieuw de ploeg van coach Mourinho uit de koker. Het was ook wel te verwachten natuurlijk. Na de clash in de Conference League-finale in 2022 en de ontmoetingen in de kwartfinale van de Europa League stond een nieuwe krachtmeting gevoelsmatig al in de sterren geschreven.

‘Alle wegen leiden naar Rome’, schrijft het socialmediateam van Feyenoord dan ook als reactie op de loting. Feyenoord krijgt na de winterstop een nieuwe kans op sportieve revanche. Vorig seizoen was het elftal van trainer Arne Slot heel dichtbij. Na de gewonnen heenwedstrijd in De Kuip (1-0) leek een 1-1 gelijkspel in Rome genoeg voor een plek in de halve finale, maar in de absolute slotfase ging het alsnog mis. Paulo Dybala maakte een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd de 2-1 en in de verlenging deden ook Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pelligrini een duit in het zakje.