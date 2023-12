Brobbey krijgt week na dramatische bekeruitschakeling stuk beter nieuws te horen

Ajax gaf in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle een 2-0 voorsprong uit handen en werd een week geleden door de amateurs van Hercules uit de KNVB Beker geknikkerd, maar niet alle Ajacieden gaan met een kater de winterstop in. is donderdag uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand in december. De Amsterdammer laat onder meer Vangelis Pavlidis (AZ) en Elayis Tavsan (N.E.C.) achter zich.

Ajax baarde vorig jaar opzien door Brobbey voor veel geld terug te halen naar Amsterdam. De spits had de Nederlandse recordkampioen een jaar eerder immers nog transfervrij ingeruild voor RB Leipzig. Het avontuur in Duitsland werd echter geen succes. Brobbey keerde na een halfjaar al op huurbasis terug in Amsterdam, alvorens in de zomer van 2022 definitief weer aan te sluiten in de Johan Cruijff ArenA. Vorig seizoen was Brobbey nog niet onomstreden, maar in de huidige jaargang is hij niet uit de basiself weg te denken.

Na een moeizame seizoensstart en kritiek van onder meer Marco van Basten en bondscoach Ronald Koeman kreeg Brobbey de smaak meer en meer te pakken. In december was de centrumspits met doelpunten en assists belangrijk voor Ajax. Zo verzorgde hij begin deze maand op bezoek bij N.E.C. de assist voor de openingstreffer van Kristian Hlynsson. Brobbey was bovendien trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam en anderhalve week geleden ook nog goed voor twee doelpunten in het treffen met PEC Zwolle. Het doelpunt van Brobbey in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk wordt door Opta ook nog meegerekend tot afgelopen maand. Dat duel werd op 6 december jongstleden uitgespeeld.

Brobbey, die in oktober zijn debuut maakte in het Nederlands elftal, was in december dus direct betrokken bij vijf doelpunten. “Daarnaast had de 21-jarige Amsterdammer veertig balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied, minstens zeven meer dan iedere andere speler, loste hij de meeste schoten op doel (negen) en noteerde de meeste Expected Goals in de Eredivisie (3,3 xG)”, leest het in het persbericht van de Eredivisie. “Ook win Brobbey twintig duels en kreeg hij vier overtredingen mee in het meest aanvallende derde in het veld. Zijn goede statistieken en scorend vermogen leverde Brobbey afgelopen maand driemaal een uitverkiezing op tot KPN Man of the Match.”