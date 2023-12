'Tom Egbers twee keer opgenomen met hartproblemen, in september nog een hartinfarct'

Tom Egbers heeft het afgelopen jaar twee keer in het ziekenhuis gelegen vanwege hartproblemen. Dat vertelt zijn vrouw Janke Dekker in gesprek met De Telegraaf-bijlage VROUW Magazine. In maart werd bekend dat Egbers na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag voorlopig niet te zien zou zijn bij de NOS. De situatie waarin de presentator zich vervolgens bevindt is volgens Dekker een ‘grote aanslag op zijn gezondheid’.

“Op 19 april lag hij in het ziekenhuis met hartklachten. De cardioloog legde een direct verband met deze stressvolle kwestie”, wordt Dekker door Vandaag Inside geciteerd in De Telegraaf-bijlage VROUW Magazine. “In september ging het weer mis en is hij met een hartinfarct opgenomen. We hebben bewust gezwegen over zijn hartaandoeningen, omdat mensen dan gaan roepen: ‘Wat doen ze zielig’. Feit is: het is gebeurd.”

De NOS bracht in maart naar buiten dat Egbers voorlopig niet op televisie te zien zou zijn. De omroep kwam tot dat besluit nadat in een publicatie in de Volkskrant werd gesproken over een affaire die Egbers in het verleden met een collega gehad zou hebben. In november liet de NOS weten nog in gesprek te zijn met Egbers. Volgens zijn vrouw Dekker zijn ze er thuis ‘elke dag’ mee bezig. “We staan ermee op en gaan ermee naar bed. Vandaag gaat het goed, gisteren was het minder. We hebben beiden psychologische hulp. Ik vergelijk het afgelopen jaar met een zwaar ongeval dat ons is overkomen en we zijn nu aan het revalideren.”