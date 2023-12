Onbegrijpelijke actie Ajax-speler: 'Berghuis had hem helemaal verrot gescholden'

Ajax-aanvaller heeft maar weinig vrienden gemaakt bij zijn medespelers. De aanvaller kon in de slotfase tegen AEK Athene driemaal af op de vijandelijke keeper, maar miste al zijn mogelijkheden om het duel definitief te beslissen. Dat kwam hem, ondanks twee doelpunten, op veel kritiek te staan, omdat hij zeker in één situatie had moeten afspelen.

Na het duel dacht analist Kees Jansma bij Veronica dat het maar goed was dat Steven Berghuis een schorsing uitzat. “Want die had je helemaal verrot gescholden. Dan is het maar goed dat Tristan Gooijer naast je staat”, zei de voormalige perschef van het Nederlands elftal over de enorme kans die Akpom op de keeper schoot, terwijl hij de bal ook af had kunnen leggen op de meegelopen Gooijer. “Gooijer reageerde niet, maar hij had hem opzij moeten leggen.”

“Dit soort kansen kun je ook wel een keer missen”, was collega-analist Kieft nog relatief mild over de eerste gemiste kans van de Engelsman. Maar over de bal waarbij Gooijer en Martha meeliepen, was Kieft ook dodelijk voor Akpom. “Je moet hem gewoon geven. Wie of wat je ook bent. Zelfs Cristiano Ronaldo zou deze bal afschuiven. Dat zou hij absoluut doen, ja.”

Kieft denkt dat Akpom een ander type spits is, die niet zo vaak in zulke situaties komt. “Als ik zijn goals probeer terug te denken. Hij speelt meer in de zestien en met de kop erin”, dacht Kieft. “Of dat hij voor zijn man komt. Maar dit vraagt andere dingen van een spits en dat kan voor sommige spelers moeilijk zijn. Dat je gaat nadenken in de één tegen één. Dan kun je soms niet intuïtief handelen.”