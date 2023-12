Uitstekend nieuws voor PSV: drietal traint volledig mee en lijkt klaar voor topper tegen AZ

Het ziet er momenteel naar uit dat PSV-trainer Peter Bosz zondagavond in de topper tegen AZ weer een beroep kan doen op , en . Zij moesten het duel met Arsenal van dinsdagavond nog aan zich voorbij laten gaan, maar hebben vrijdag met de volledige training meegedaan. Voor Noa Lang komt de ontmoeting in Alkmaar nog te vroeg.

Lang verruilde Club Brugge afgelopen zomer voor PSV en had niet veel tijd nodig om de Eindhovense harten te veroveren. De aanvaller bezorgde zijn nieuwe werkgever bij zijn debuut meteen de eerste prijs van het seizoen (de Johan Cruijff Schaal) en liet zich ook in de Eredivisie en Champions League van een goede kant zien. Lang worstelde echter met zijn fitheid. Hij liep op 8 oktober een blessure op in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en stond vervolgens bijna twee maanden aan de kant.

De zomeraanwinst maakte op bezoek bij FC Twente zijn rentree binnen de lijnen en leek ook in de uitwedstrijd tegen Sevilla minuten te kunnen gaan maken, ware het niet dat hij een terugslag kreeg en daardoor weer een paar weken uit de roulatie is. Lang is inmiddels voorzichtig op de weg terug, maar zal in Alkmaar nog geen rol van betekenis kunnen spelen. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gaat de aanvaller volgende week ‘waarschijnlijk’ weer trainen. “Daarom kan hij misschien nog een optie zijn voor FC Twente-thuis op donderdag”, schrijft Elfrink op X. PSV sluit de eerste seizoenshelft af met een bekerwedstrijd tegen de Tukkers.

Veerman, Schouten en Lozano zullen normaal gesproken allemaal hun opwachting kunnen maken tijdens het treffen met FC Twente. Sterker nog, dat zou zondagavond al kunnen. Elfrink meldt dat Lozano vrijdag weer heeft getraind bij PSV en bovendien volledig heeft meegedaan. De Mexicaan viel in de eerste helft van de gedenkwaardige wedstrijd in Sevilla geblesseerd uit. PSV vreesde voor een lange absentie van de zomeraankoop, maar hij lijkt zondag in Alkmaar dus zijn rentree te kunnen gaan maken. Dat geldt ook voor Schouten en Veerman. Bosz kon in de laatste twee wedstrijden (tegen sc Heerenveen en Arsenal) geen beroep doen op Schouten. Veerman ontbrak in het thuisduel met de Noord-Londenaren.