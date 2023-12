Bosz schiet uit zijn slof na AZ - PSV: 'Wat is dit voor onzin? Dat is belachelijk man'

PSV-trainer Peter Bosz heeft geen goed woord over voor de manier waarop AZ-coach Pascal Jansen zondagavond is behandeld door het Alkmaarse publiek. De Eindhovenaren namen razendsnel een grote voorsprong en dat leidde tot heel veel kritiek aan het adres van Jansen. Bosz vindt het echter veel te makkelijk om alle problemen binnen de lijnen af te schuiven op de trainer.

AZ zal het einde van dit kalenderjaar snel willen vergeten. De Alkmaarders verloren afgelopen donderdag met 2-0 bij Legia Warschau en zijn daardoor al voor de winterstop uitgespeeld in Europa. Zondagavond volgde de kansloze nederlaag tegen PSV. AZ was er ongetwijfeld alles aan gelegen zich te herstellen van de verliespartij in Polen en zich te meten met de koploper, maar keek binnen een kwartier al tegen een 0-3 achterstand aan. Het ‘schaam je kapot op’ en ‘Jansen rot op’ klonk luid en duidelijk in het AFAS-Stadion.

Jansen is al geruime tijd het mikpunt van kritiek bij een deel van de AZ-aanhang. Hij is zeker niet de enige trainer in de Eredivisie die dit seizoen onder vuur ligt of heeft gelegen. Bosz noemde het ‘belachelijk’ dat er zondagavond met witte zakdoekjes werd gewapperd en sprong op de persconferentie niet alleen in de bres voor Jansen, maar ook voor John Lammers, die vorige week dinsdag op straat werd gezet door Heracles Almelo. “Omdat schijnbaar in Nederland mensen het normaal gaan vinden als een bus wordt opgewacht in Almelo. En dat dan een trainer de bus uit moet stappen om verantwoording af te leggen. Wat is dat voor onzin?”, reageerde Bosz op de vraag van Willem Vissers waarom hij de sfeer in Alkmaar belachelijk vond.

“Ieder weekend verliezen er ploegen, dat is inherent aan voetbal”, vervolgde de succescoach van PSV. Volgens Bosz is het daarentegen niet normaal dat er vervolgens zo wordt omgegaan met trainers. “Mensen zeggen dan: dat is nou eenmaal voetbal. Nee, dat is niet voetbal. Als je ziet wat Pascal (Jansen, red.) gepresteerd heeft bij deze club, dan vind ik dat hij het niet verdient om zo bejegend te worden. Tot vandaag (zondag, red.) stonden ze derde, en ze verkopen ieder jaar hun beste spelers.” AZ nam afgelopen zomer afscheid van onder meer Jesper Karlsson en Tijjani Reijnders. “Ik denk dat hij Reijnders er graag bij had gehad. Ik ben blij dat hij er niet bij was”, aldus Bosz.

De Apeldoorner vindt het echt veel te makkelijk om alle schuld in de schoenen van de trainer te schuiven. “Ik kan het weten, want ik heb ook in zo’n situatie gezeten. En dat is niet fijn kan ik je vertellen. Niet alleen voor jou, maar ook voor je familie. Het is belachelijk, man. Als we nou gewoon met elkaar logisch nadenken. De koploper komt hier op bezoek. Dan denk je toch niet dat ze hebben gezegd: jongens doe rustig aan, we hebben toch geen kans. Dat gebeurt toch niet”, denkt Bosz. Volgens de oud-trainer van onder meer Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund was het de verdienste van PSV dat AZ helemaal niets had in te brengen. “Ik denk dat wij zó goed waren, dat zij er daardoor zo slecht uit zagen.”