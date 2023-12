Van der Gijp wekte woede op: 'Ik kwam binnen en hij vertrok meteen, boos'

René van der Gijp vindt het jammer dat Henk ten Cate een slechte relatie heeft met mannen van Vandaag Inside. De voormalig voetballer stapte ooit bij Ziggo Sport binnen om op verzoek van Jan Boskamp een wedstrijd te analyseren van Real Madrid tegen FC Barcelona, maar toen Gijp de studio binnenkwam, besloot de oud-trainer van Ajax meteen te vertrekken.

In de talkshow brengt Van der Gijp een paar anekdotes ter sprake over Ten Cate, voor wie hijzelf wel veel respect zegt te hebben. “Ik heb hem altijd een heel interessante gozer gevonden”, begon Van der Gijp, om vervolgens te vertellen dat Ten Cate boos de studio verliet toen hij binnenstapte. “Hij was boos. Over dit programma? Geen idee, maar wij zijn altijd uitermate positief over Henk”, aldus de voormalig voetballer. “Ik vind Henk een aardige gozer.”

Bekijk in onderstaande video het fragment waarin Van der Gijp onder meer vertelt over zijn ontmoeting met Ten Cate in de Studio van Ziggo Sport.