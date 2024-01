Akpom: ‘Ik heb ook echt het gevoel dat hij en ik samen heel wat schade kunnen aanrichten in de Eredivisie'

voelt een bijzondere klik met . De Engelsman, die afgelopen zomer voor meer dan twaalf miljoen euro de overstap maakte van Middlesbrough naar Ajax, heeft sterk het gevoel dat Brobbey en hij samen hoge ogen kunnen gooien in de Eredivisie. Maar dan moet Akpom er wel eerst in slagen om een basisplaats te veroveren in Amsterdam. Dat is hem tot op heden niet gelukt.

Ajax kwam afgelopen zomer in de zoektocht naar een concurrent voor Brobbey uit bij Akpom. Toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat had hem in het verleden al op het oog en zag zijn kans schoon om hem naar Amsterdam te halen. De nummer drie van het vorige seizoen in Nederland telde dik twaalf miljoen euro neer voor de komst van Akpom, die als topscorer van het Championship de overstap maakte naar de Eredivisie. De verwachtingen waren hoog, maar het duurde vrij lang voordat Akpom belangrijk kon zijn voor Ajax.

De Engelsman debuteerde op bezoek bij FC Twente in het wit-rood-wit. Niet als centrumspits of nummer 10, maar op de rechtsbuitenpositie. Een positie waar hij nog nooit in zijn leven had gespeeld, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Akpom beleefde in Enschede evenals zijn nieuwe ploeggenoten een middag om snel te vergeten. Maar in tegenstelling tot een aantal andere spelers die in de Grolsch Veste door het ijs zakten, verloor Akpom zijn basisplaats. Maurice Steijn deed niet tot nauwelijks nog een beroep op hem. Gelukkig voor Akpom is zijn perspectief sinds de aanstelling van John van ’t Schip drastisch veranderd.

Maar een vaste basisplaats zit er nog niet. Ajax weet niet wat het mist, als we Akpom zelf moeten geloven. “Mijn beste posities is hangende spits, achter Brobbey. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik kan ook in de spits spelen, maar in die rol ben ik het best. Op die manier heb ik vorig seizoen in het Championship 28 goals gemaakt. De Eredivisie is een sterke competitie, maar het Championship is veel zwaarder om in te spelen”, waarmee Akpom wil zeggen dat hij het in de Eredivisie ook zeker moet kunnen. Zeker als hij mét Brobbey gaat spelen. “Ik heb ook echt het gevoel dat Brian en ik samen heel wat schade kunnen aanrichten in deze competitie. We kunnen heel goed samenspelen, hij maakt mij beter en andersom ook.”

Sinds Akpom meer aan bod komt, is hij ook veel gaan scoren. In de Eredivisie staat de teller op vijf treffers, in de Europa League maakte hij er uiteindelijk nog drie. “Nee. Haha, simpelweg: nee”, reageert de Engelsman dan ook op de vraag of hij snapt dat hij niet elke keer start. “Maar ik moet de beslissing van de coach respecteren. Hij doet wat in zijn ogen het beste voor het team is.”