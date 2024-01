Ajax-supporters ergeren zich groen en geel in Deventer: 'Dit kan toch écht niet als profclub, schandalig!'

Supporters van Ajax zijn niet te spreken over het veld waarop de Amsterdamse club moet aantreden tegen Go Ahead Eagles. De grasmat in De Adelaarshorst ligt er erg slecht bij, wat voor verbazing zorgt bij veel supporters: "Een gemiddeld festivalterrein ziet er beter uit."

De weersomstandigheden in Nederland werken de laatste weken niet bepaald mee, maar de grasmeesters van Go Ahead Eagles zullen ondanks dat niet tevreden zijn met de grasmat die er ligt in De Aderlaarshorst. Voornamelijk aan de kant van de dug-outs ligt het veld er dramatisch bij, wat bij de aftrap van de wedstrijd direct veel supporters opviel. Fans van Ajax, maar ook ongetwijfeld Go Ahead Eagles, maken zich zorgen dat er eventuele blessures worden opgelopen.

"Trouwens, over het gras gesproken. Je kan de aanwezig sprieten bijna tellen in Deventer. Een gemiddeld festivalterrein ziet er beter uit. Na het festival welteverstaan", schrijft Ajax Life op X. "Dit veld kan en mag toch niet in de Eredivisie", schrijft een ander. "Dit kan toch niet als profclub", voegt een ander toe.