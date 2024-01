Verweij ergert zich aan Slot: ‘Hij is een gigantisch goede trainer, maar waarom roep je dit soort dingen nou?’

Mike Verweij ergert zich aan de uitspraken van Feyenoord-trainer Arne Slot na afloop van het uitduel met Vitesse (1-2). De oefenmeester trok op de persconferentie een vergelijking tussen de verrichtingen van Ajax en Feyenoord op de transfermarkt en maakte vervolgens ook nog een opmerking over kersverse Ajax-aanwinst Jordan Henderson. Verweij is van mening dat Slot ‘gewoon’ blij moet zijn met de selectie die hij op dit moment heeft.

“Met Sébastien Haller en Brian Brobbey heeft Ajax in de winter twee verschilmakers binnengehaald en dat heeft zeer succesvol gewerkt voor Erik ten Hag en Marc Overmars. Maar tussen iets willen en iets kunnen zit bij Feyenoord nog wel een verschil. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg”, klonk het zondag na afloop van Vitesse - Feyenoord op de persconferentie. Slot verwees vervolgens ook nog even naar de deal tussen Ajax en Henderson. “De salarissen die een verdedigende middenvelder in Amsterdam verdient, zijn voor ons niet weggelegd.”

Het is een publiek geheim dat Slot nog voor het verstrijken van de transferwindow graag versterking ziet komen, maar het is niet uitgesloten dat er deze maand helemaal geen nieuwe spelers arriveren in De Kuip. Verweij is van mening dat Slot niet naar andere clubs moet kijken en tevreden moet zijn met de spelersgroep die hij nu tot zijn beschikking heeft. “Slot is een gigantisch goede trainer, maar waarom roep je dit soort dingen nou?”, zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Wees nou gewoon heel blij met de selectie die je hebt, want je zal John van ’t Schip zijn. Ik heb gisteren (zondag, red.) weer Ajax - RKC gekeken. Ik denk dat Slot god op zijn blote knietjes moeten bedanken dat hij wél een evenwichtige selectie heeft.”

Ajax boekte weliswaar een 4-1 overwinning op RKC, maar overtuigend was het zeker niet. Dat de Ajax-selectie momenteel met veel blessures (Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk, Silvano Vos, Chuba Akpom en Borna Sosa) kampt, maakt de klus er niet makkelijker op voor Van ’t Schip, die snel een beroep hoopt te kunnen doen op Henderson. Maar zelfs met de voormalig Liverpool-aanvoerder in de gelederen heeft Feyenoord een ‘veel betere’ selectie dan Ajax, stelt Verweij. “Dan kun je gaan zeuren over het feit dat Ajax Henderson aantrekt, maar je kunt ook zeggen: wij hebben gelukkig geen directeur die twaalf spelers haalt voor 115 miljoen euro waarvan geen een kan voetballen.”