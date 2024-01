Duits voetbalicoon Franz Beckenbauer (78) overleden

De Duitse voormalig-topvoetballer Franz Beckenbauer is zondag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie maandag bekendgemaakt aan het Duitse persbureau DPA. Beckebauer groeide in zijn carriere als voetballer uit tot één van de beste voetballers die Duitsland ooit gehad heeft.

Beckenbauer staat wereldwijd bekend als één van de grootste voetballers aller tijden. Der Kaiser, hoe zijn bijnaam luidt, won in 1974 als Duits international het WK en deed hetzelfde als trainer van de nationale ploeg van Duitsland in 1990. Tussen 1994 tot 2009 was Beckenbauer president van Bayern München. Bij Der Rekordmeister wist Beckenbauer in een andere functie als interim-trainer de landstitel en de UEFA Cup te winnen. waarmee hij in 1994 als interim-trainer nog wel even de Duitse landstitel won en in 1996 de UEFA Cup. Beckenbauer werd zowel als voetballer én als trainer werleldkampioen.

Duidelijk is dat Beckenbauer de afgelopen jaren te maken had met gezondheidsklachten en was al langere tijd ernstig ziek. Zondag is de oud-topvoetballer, in het bijzijn van zijn familie, overleden. Beckenbauer is 78 jaar geworden.