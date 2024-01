Feyenoord-directeur Te Kloese 'teleurgesteld': 'Ik denk dat we veel respect moeten tonen voor PSV, maar...'

Feyenoord was er alles aan gelegen om goed uit de jaarwisseling te komen, maar in de eerste wedstrijd na de winterstop kwam het op eigen veld niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen N.E.C. Daardoor is de achterstand op koploper PSV inmiddels twaalf punten. Dennis te Kloese is teleurgesteld over het verloop van het Eredivisieseizoen. Volgens de algemeen directeur van de Rotterdammers doet het elftal van trainer Arne Slot zichzelf soms ‘tekort’.

Feyenoord gold bij aanvang van dit seizoen misschien wel als de belangrijkste titelkandidaat. De Rotterdammers hadden zich vorig jaar voor het eerst sinds 2017 gekroond tot kampioen van Nederland en slaagden erin om het grootste deel van het succeselftal intact te houden. Maar voor de winterstop liet de ploeg van Slot al vier keer punten liggen en afgelopen zondag volgde in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. dus een nieuwe teleurstelling. “Ja”, reageerde Te Kloese dinsdag tijdens de Nieuwjaarsreceptie dan ook op de vraag of hij teleurgesteld is over het verloop van het Eredivisieseizoen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord wist dat als het in de tweede seizoenshelft nog enigszins een rol van betekenis wilde spelen in de titelstrijd geen punten meer mocht laten liggen. De achterstand op PSV was immers al tien punten. Die is afgelopen weekeinde opgelopen tot twaalf. “Ik hou er niet zo van om naar andere ploegen te kijken. Ik denk dat we wel veel respect moeten tonen voor wat PSV laat zien, dat is heel bijzonder natuurlijk”, vindt Te Kloese. PSV boekte zaterdagavond tegen Excelsior de zeventiende competitiezege op rij. “Prima gedaan, veel complimenten naar Marcel (Brands, red.), Earnest Steward en de trainer natuurlijk. Maar wij moeten naar onszelf kijken”, zei de algemeen directeur.

Te Kloese is van mening dat Feyenoord zichzelf ‘met het spelersmateriaal dat het heeft en het voetbal dat het heeft laten zien’ soms tekort doet. Daarvan was de thuiswedstrijd tegen N.E.C. een mooi voorbeeld. De Rotterdammers waren in de eerste helft veel sterker en stonden snel op een 2-0 voorsprong, maar lieten de bezoekers dus terugkomen tot 2-2. “Iedereen is zich daarvan bewust en ik denk dat we hard moeten werken. Er wordt ook ongelooflijk hard gewerkt. Maar ik wil wel de positieve tendens en de positieve stappen die we gemaakt hebben de boventoon laten voeren. Ik denk dat we heel trots mogen zijn”, doelde Te Kloese op het behalen van de landstitel in het afgelopen seizoen.