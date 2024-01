Jack van Gelder wil iets kwijt over Noa Vahle: 'Even in alle ernst...'

Jack van Gelder heeft Noa Vahle aan tafel bij De Oranjewinter een groot compliment gemaakt. De 24-jarige Vahle was dinsdagavond voor het programma aanwezig in Winterswijk, waar de eerste marathon op natuurijs van deze winter werd verreden.

Verkleumd verscheen Vahle via een videoverbinding in de uitzending om te vertellen hoe het er aan toe was gegaan in Winterswijk. "Mijn neus is er inmiddels afgevroren en ik voel mijn tenen en vingertoppen niet meer, maar het was in ieder geval hartstikke gezellig de afgelopen paar uur. Het hele dorp stond natuurlijk op zijn kop, want ze hadden een primeurtje te pakken. Zij mochten de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen organiseren", begon Vahle haar verhaal.

"Als het vriest, dan gaan al die ijsverenigingen elkaar beconcurreren, want wie krijgt nou als eerste de beste baan? De afgelopen dagen waren het vooral Haaksbergen en Winterswijk die elkaars grootste concurrenten waren. Vanmiddag is er gemeten. Beide banen hadden drie centimeter. Deze baan werd als beste beoordeeld en dus mochten ze het hele evenement in één dag opbouwen."

Na het doen van haar verhaal werd Vahle door Hélène Hendriks geadviseerd snel naar huis te gaan. Voordat er werd doorgeschakeld naar het volgende onderwerp, wilde Van Gelder de jonge presentatrice nog even in het zonnetje zetten. "Zo knap, hè. Even in alle ernst: er valt geen 'eh' in haar hele verhaal. Het gaat gewoon door. Echt knap", sprak Van Gelder zijn bewondering uit.