Van 't Schip heeft slecht nieuws: 'Ik mag het niet zeggen, maar de blessure lijkt lang te duren'

John van 't Schip heeft zondagmiddag uitleg gegeven over de afwezigheid van en bij Ajax. De twee zomeraanwinsten zitten niet bij de wedstrijdselectie voor het duel tegen RKC Waalwijk, wat volgens de coach van de Amsterdammers te maken heeft met ziekte en een blessure. Verder hint Van 't Schip op een langdurige afwezigheid van Gastón Ávila.

Verslaggever Milan van Dongen opent het interview met de Ajax-trainer in de Johan Cruijff ArenA met de vraag waarom Sosa en Akpom zondagmiddag niet bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers zitten "Sosa is vrijdag op de training in een botsing gekomen en kon niet lopen gisteren. Dit komt te vroeg, maar ik denk dat het op zich meevalt", geeft de trainer aan, die een week geleden tegen Go Ahead Eagles nog met de Kroatisch international in de basis begon.

Akpom is niet geblesseerd, maar heeft zich wegens een andere reden afgemeld bij Van 't Schip: "Akpom is ziek", legt de trainer kort maar krachtig uit. Daarnaast moet Ajax het doen zonder Avila. Zijn blessure ziet er een stuk slechter uit en de Argentijn lijkt de nodige tijd nodig hebben om goed te herstellen. Wat de verdediger precies heeft, mag Van 't Schip wegens de privacywetgeving niet zeggen. "Bij Ávila ziet het eruit dat het niet heel kort gaat duren. Maar wat het is, dat mag ik niet zeggen."