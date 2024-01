Luuk Ikink heeft slechtst denkbare nieuws voor Tom Egbers over terugkeer bij NOS

De sportredactie van de NOS zit niet te wachten op een terugkeer van Tom Egbers bij de omroep, zo stelt Luuk Ikink althans in het programma RTL Boulevard. Volgens de presentator vinden de mensen om de werkvloer niet dat Egbers nooit meer mag werken, maar zit men niet te wachten op een terugkeer van de 66-jarige Almeloër bij de NOS.

“Ik heb een aantal mensen gesproken die op de NOS-sportredactie werken en daar hebben ze eigenlijk helemaal niet zoveel zin in de terugkeer van Tom Egbers", geeft Ikink aan in RTL Boulevard. “Het is natuurlijk een mastodont van het verleden en ze zijn daar nu langzamerhand een beetje aan het werk met een nieuwe wind die daar moet gaan waaien. Ze hebben daar een nieuwe hoofdredactie en hebben ook nieuwe mensen aangesteld op allerlei plekken, presentatieplekken ook", weet Ikink.

Volgens de 41-jarige journalist irriteert het medewerkers van de NOS ook dat het momenteel alleen maar over de affaire gaat en niet over andere klachten die zijn ingediend: “Heel veel mensen die daar werken hebben ook geklaagd over die oude garde en daar is nooit één klacht van opgeschreven, zeggen zij ook. Zij zouden eigenlijk wel balen, hoor je van veel kanten, als hij dan weer terug zou komen op die plek", vertelt Ikink aan de desk van het programma van RTL.

Wel benadrukt de presentator dat mensen van de NOS niet vinden dat Egbers nooit meer mag werken, maar ze de voorkeur hebben dat de sportpresentator niet zijn oude plek gaat innemen: "Misschien gewoon niet meer op die vloer, want ze zijn gewoon de hele situatie die nu speelt een beetje zat", sluit Ikink af.



Sinds maart 2023 is Egbers al niet meer op televisie te zien. De aanleiding om hem voorlopig aan de kant te schuiven vormt een artikel van De Volkskrant. Daarin werd de presentator beticht van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer jegens een stagiaire met wie hij eerder een affaire had. De pesterijen zouden uiteindelijk hebben geleid tot zij besloot te vertrekken bij de NOS.