Ajax-aankoop geeft Steijn trap na: 'Sommige managers weten niet hoe je een groep moet managen'

De eerder dit seizoen bij Ajax vertrokken Maurice Steijn krijgt een trap na van zomeraanwinst . De 28-jarige Engelsman geeft aan dat hij van de voormalige Sparta-trainer geen enkele uitleg kreeg over zijn status als reserve. Met de komst van John van 't Schip is er een hoop ten goede veranderd in Amsterdam, meent Akpom dan ook.

Afgelopen zomer telde Ajax ruim 12 miljoen euro neer om de topscorer van het voorbije seizoen in het Championship over te nemen van Middlesbrough. Steijn leek de aanwinst, die uit de koker van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat kwam, echter niet nodig te hebben. En Akpom al eens mocht spelen, dan vond hij zichzelf ineens terug als rechtsbuiten. In gesprek met Voetbal International blikt de aanvaller terug op die periode. "Nee, niets", zegt hij op de vraag of Steijn hem heeft uitgelegd waarom hij niet speelde. "Sommige managers weten iets beter hoe je een groep moet managen, sommigen niet", vervolgt hij. "Ik heb nooit enige uitleg gekregen. Dat geldt voor veel van de nieuwe spelers, trouwens."

Daarbij kwam dat Steijn na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) op de tweede speeldag van het seizoen verklaarde dat de aankopen die Mislintat deed niet conform zijn wensen waren. "Ik moet zeggen, het helpt niet als je verhalen leest van de manager die zegt dat dit niet de spelers zijn die hij wilde", blikt Akpom terug. De interne strubbelingen tussen Steijn en Mislintat hadden hun weerslag op de spelersgroep: "Ik bleef maar verhalen horen over frictie tussen de manager en de technisch directeur… Om eerlijk te zijn zorgde dat in ieder geval bij mij voor grote spanning."

Van 't Schip

Eind oktober, na de 4-3 nederlaag bij FC Utrecht, viel het doek voor Steijn. Nadat assistent Hedwiges Maduro het stokje voor twee wedstrijden had overgenomen, trad John van 't Schip aan als de man die Ajax uit het rechterrijtje omhoog moest zien te loodsen. Akpom stelt dat het klimaat voor hem en zijn teamgenoten direct omsloeg: "De nieuwe trainer bracht een positieve vibe en frisse energie, vanaf de eerste training voelde iedereen zich weer alive." Daarbij hielp het dat Van 't Schip een duidelijke visie voor ogen had: "Hij stapte erin met een open mind, maar ook een exact idee over hoe hij alles wil hebben. Voor zijn komst wisten we eigenlijk niet hoe we moesten spelen, we hadden geen idee. Maar nu hebben we een structuur, er is een formatie. We weten waar we moeten staan, hoe we moeten verdedigen. Dat soort details zijn nu duidelijk."