Tom Egbers komt in theaterzaal Schoonhoven met korte reactie: 'Het enige wat ik wil zeggen is...'

Tom Egbers en zijn echtgenoot Janke Dekker hebben een zwaar jaar achter de rug. De sportpresentator staat op non-actief bij de NOS en Dekker stapte op als bestuursvoorzitter van MORES, een platform om ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, televisie- en filmsector tegen te gaan. Dekker, werkzaam als theaterproducent, blikt terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Dekker had onlangs in een theaterzaal in Schoonhoven de eerste try-out van haar solovoorstelling Ik volg gewoon mijn hart. Daarin worden verwijzingen gemaakt naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zonder namen te noemen. Op de vierde rij zat Egbers in het publiek. Een uitgebreide reactie wil hij niet geven. “Het enige dat ik wil zeggen is dat ik mijn vrouw steun. Wees voorzichtig met haar.”

Dekker noemt de reactie ‘heel lief’. “Ik was ook blij dat hij in de zaal zat. Dat hij het aandurfde. En dat was niet makkelijk. Hij voelt zich verschrikkelijk schuldig. Hij redeneert: als ik geen affaire had gehad, hadden we dit als gezin nooit hoeven meemaken.” Egbers zou een jonge, vrouwelijke collega met wie hij vijftien jaar geleden een affaire had na hun breuk hebben gepest en geïntimideerd, aldus De Volkskrant. De NOS deed intern onderzoek, maar in de uitkomst werd niet gerept over de toekomst van Egbers. De omroep is nog in gesprek met de sportpresentator.

Na de publicatie kwamen Egbers en Dekker ‘niet meer buiten’ en gingen ze van sociale media af. “Toen die anonieme lui ons niet konden bereiken, kwamen de doodsbedreigingen zelfs via de accounts van onze kinderen”, zegt Dekker. “Er stond paparazzi op de stoep. In talkshows werd van alles over ons beweerd, zogenaamd door tafelgasten die ons gesproken hadden. Wat kunnen mensen liegen! We zijn op een gegeven moment naar het buitenland gevlucht, naar een geheime plek zonder internet.”