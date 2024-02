Henk Spaan smult van pispaaltje: ‘Hij kan niet voetballen volgens Van der Vaart…’

Henk Spaan is enthousiast over de ontwikkeling van . De journalist en opiniemaker van Het Parool grijpt een knappe voetballende actie van de middenvelder van Feyenoord in het uitduel van zondag met Almere City aan om zijn punt te maken en sneert daarbij naar Rafael van der Vaart.

Feyenoord leek zondagmiddag na achttien minuten voetballen op voorsprong te komen in het uitduel met Almere City. Lutsharel Geertruida reageerde in de doelmond alert op een lage voorzet van Luka Ivanusec. Laatstgenoemde was vlak daarvoor fraai bediend door Wieffer, die de bal uit de lucht in één tijd verlengde.

Ondanks dat er een streep ging door het doelpunt omdat Santiago Giménez in aanloop naar het doelpunt buitenspel had gestaan, smult Spaan van het voorbereidende werk van Wieffer. “Wat een bal van Wieffer”, schrijft opiniemaker op X, waarna hij daar cynisch aan toevoegt: “Kan niet voetballen volgens Van der Vaart.”

Van der Vaart ontpopte zich in het verleden als een groot criticaster van Wieffer. "Het is een goede speler, absoluut, maar ik twijfel of hij het absolute topniveau aankan”, zei de oud-international in mei 2023 bijvoorbeeld over de middenvelder van Feyenoord. “Ik mag hem wel, hoor. Maar hij zegt in toenemende mate gekke dingen”, geeft Spaan zijn mening over Van der Vaart.