Studio Voetbal wordt hard door de mangel gehaald vanwege taalgebruik in uitzendingen

Henk Spaan is geen liefhebber van het programma Studio Voetbal, zo heeft de journalist van Het Parool maandag duidelijk gemaakt in de Hard Gras Podcast. De columnist ergert zich aan bepaalde opvattingen in het programma van de NOS, maar ook aan andere zaken.

In de Hard Gras podcast wordt de uitzending van Studio Voetbal kritisch besproken. Het gaat onder meer over de uitspraken van Ibrahim Afellay en Pierre van Hooijdonk over Ajax-middenvelder Jordan Henderson, maar dat is niet het enige waar Spaan zich aan gestoord heeft. De 75-jarige journalist ergert zich namelijk ook aan de manier van praten van de analisten aan tafel bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

In de Hard Gras Podcast wordt de opmerking gemaakt in de richting van Spaan dat het niveau van de analisten bij Studio Voetbal niet erg hoog is, waar de columnist vervolgens op in gaat: 'Nog even afgezien van hun verbale onvermogen, dat vind ik altijd heel irritant. Ze kunnen gewoon nog geen zin Nederlands achter elkaar uitspreken", zegt Spaan op een verbaasde toon.