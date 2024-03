'Detective' Vermeulen ziet iets opvallends aan Slot en vreest dat Feyenoorders zich zorgen moeten maken

Arno Vermeulen denkt dat Feyenoord-trainer Arne Slot op de kandidatenlijst van Bayern München staat om aan de slag te gaan als opvolger van Thomas Tuchel. Op de persconferentie van zondagmiddag pareerde Slot op behendige wijze een vraag daarover, maar Vermeulen is niet overtuigd.

Bayern maakte onlangs bekend dat Tuchel aan het eind van het seizoen vertrekt. Hij is bezig aan een teleurstellend seizoen, waarin de achterstand op koploper Bayer Leverkusen is opgelopen tot tien punten. Zeker is dat Bayern volgend seizoen een nieuwe trainer heeft, maar Sky Deutschland houdt ook rekening met een eerder vertrek. Bij een Champions League-eliminatie tegen Lazio, komende dinsdag, kan het al einde verhaal zijn voor Tuchel. Zijn ploeg moet een 1-0 achterstand wegpoetsen.

Een journalist uit Duitsland meldde tijdens de persconferentie dat Slot op de lijst van mogelijke vervangers staat. De trainer maakte een grap door zijn naambord te pakken en te vragen: "Staat hier Peter Bosz?" De journalist kon de grap wel waarderen en antwoordde: "Nee, er staat Arne Slot." De oefenmeester weidde uit: "Ja, er staat Arne Slot. Ik wil daar geen enkel antwoord op geven. Je verrast me er totaal mee. Maar laat het mooi zijn dat ik ergens op een lijstje sta..."

“Ik had het idee dat hij dacht: ‘Shit! ik weet dat ik op het lijstje sta, en het lekt uit.’ Hij pakt heel slim zijn moment, door met het naambordje te rommelen”, zegt NOS-commentator Arno Vermeulen bij Studio Voetbal. “Dat geeft je altijd even tijd om na te denken. Dat is volgens mij heel goed gedaan van hem. Hij zei daarna dat hij er niks over wilde zeggen, maar dat deed hij niet meteen. Hij was aan het zoeken. Ik zou niet verbaasd zijn als hij op een lijstje staat en het weet.” Pierre van Hooijdonk noemt de analyse van Vermeulen ‘detective-achtig’. “Ik vond dat hij er fantastisch mee omging.”

Arne Slot grapt over de mogelijke interesse van Bayern 😂👀#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) March 3, 2024