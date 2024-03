Jan Joost van Gangelen: ‘Hij is verschrikkelijk, een stinkerd die niets normaals kan doen’

Nasser El Khayati is zaterdagavond te gast in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. De momenteel clubloze aanvallende middenvelder, 35 jaar inmiddels, vertelt over zijn passie voor padel, een mix van tennis en squash, en heeft sinds kort samen met Youness Mokhtar een eigen padelclub in Limburg.

“Het is niet dat mijn voetbalcarrière helemaal klaar is nu ik daarmee bezig ben”, zegt El Khayati, die sinds zijn vertrek bij Mumbai City eind januari zonder club zit. “Maar ik ben wel echt een padelliefhebber.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of El Khayati goed kan padellen. “Ja, ja, ja”, reageert Karim El Ahmadi, een andere tafelgast, voordat El Khayati zelf überhaupt antwoord kan geven. El Khayati: “Ik heb een paar keer tegen Jan Joost gespeeld. Die heeft ook wel een aardig niveau, maar ik moet zeggen dat El Khayati wel van een ander niveau is. Technisch is hij heel goed.”

Vervolgens komen El Khayati en Van Gangelen te spreken over Arjen Robben. “Ik was onlangs bij het NK Padel. Ik zag Arjen Robben daar: die is goed!”, zegt El Khayati over de oud-voetballer van onder meer PSV, Bayern München en het Nederlands elftal.

Van Gangelen beaamt de padelkwalteiten van Robben en illustreert vervolgens aan de hand van een aantal bijvoorbeeld de gedrevenheid van de oud-aanvaller. “Arjen Robben is verschrikkelijk. Die Robben is ook een stinkerd, want die kan niks normaals doen. Als hij wordt gevraagd voor een marathon, dan gaat hij zo hard trainen dat hij de marathon in tweeënhalf uur loopt. Ik heb een keer voor het goede doel met hem gezwommen. Hij gaat dan meteen als een achterlijke tien kilometer zwemmen, volle kracht borstcrawl. En nu heeft hij een padelbaan in zijn tuin. Even serieus!”, aldus de presentator.