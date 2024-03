Kijkers zijn woedend: Viaplay neemt extreem ongunstig besluit voor abonnees

Viaplay heeft deze week een zeer ongunstig besluit genomen voor zijn abonnees. Vanaf nu is het op de streamingdienst namelijk niet meer mogelijk om dezelfde stream te bekijken op twee verschillende apparaten die niet zijn verbonden met hetzelfde IP-adres. Het besluit is tamelijk geruisloos genomen door Viaplay, want de betaalzender heeft zijn abonnees hieromtrent niet (uitdrukkelijk) geïnformeerd.

Tot deze week was het voor abonnees mogelijk om op één account twee apparaten tegelijkertijd aan te melden, waarbij op beide apparaten ook tegelijkertijd dezelfde sportwedstrijd of documentaire kon worden bekeken. Dat betekende bijvoorbeeld dat mensen uit één gezin op verschillende apparaten tegelijkertijd dezelfde sportwedstrijd of documentaire konden bekijken, óók als hun apparaten niet verbonden waren met hetzelfde IP-adres.

Vanaf deze week is dat echter niet meer mogelijk: Viaplay heeft het onmogelijk gemaakt om dezelfde stream te bekijken op twee verschillende apparaten die niet zijn verbonden met hetzelfde IP-adres. Dat is bijvoorbeeld ongunstig voor abonnees die samen één account hebben en op verschillende locaties tegelijkertijd dezelfde sportwedstrijd of documentaire willen bekijken.

Het besluit van Viaplay, dat in Nederland onder meer de rechten heeft voor het voetbal in de Premier League en de Bundesliga en de Formule 1, leidt online tot grote boosheid en teleurstelling bij veel kijkers.