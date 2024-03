Nijhuis aangepakt: 'Hij is echt een kutscheidsrechter, af en toe mag je iemand dwars doormidden schoppen!'

RTV Rijnmond-analist Harry van der Laan is niet te spreken over scheidsrechter Bas Nijhuis, zo heeft heeft hij maandagmiddag duidelijk gemaakt in de nieuwste aflevering van Rijnmond Sport. De oud-voetballer vindt dat Nijhuis niet consequent fluit.

"Bas Nijhuis vind ik geen goede scheidsrechter, dat vind ik echt een kutscheidsrechter eerste klas", begint Van der Laan, nadat verschillende scheidsrechters uit de Eredivisie ter sprake komen. Presentator Bart Nolles corrigeert Van der Laan vervolgens wegens zijn taalgebruik, waarna de analist verdergaat met zijn betoog. De zestigjarige oud-profvoetballer vindt vooral dat het voor spelers totaal onduidelijk is wat van Nijhuis verwacht kan worden.

"Je weet nooit wat er mag gebeuren, af en toe mag je iemand dwars doormidden schoppen en dan fluit hij weer voor een hele lichte overtreding", legt Van der Laan uit, die het tevens kwalijk vindt dat de arbiter aanvallers in duels niet altijd voldoende weet te beschermen: "Nijhuis neemt de verdedigers in bescherming, dat is altijd fout", stelt de analist, die in het algemeen vindt dat ook keepers veel te veel bescherming krijgen in het betaald voetbal.