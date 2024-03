Tina Nijkamp vreest einde talkshow: 'Het wordt heel spannend voor Wilfred Genee'

Kijkcijferkoningin Tina Nijkamp voorziet dat Veronica Offside weleens de dupe kan gaan worden als De Oranjezondag van Hélène Hendriks een succes wordt. De voormalige programmadirecteur van SBS6 stipt in haar podcast aan dat de voetbaltalkshow, die elke maandag wordt gepresenteerd door Wilfred Genee, momenteel 'bar slecht' scoort en ziet voortekenen dat het nieuwe zondagavondprogramma van Hendriks weleens de doodsteek voor Offside zou kunnen betekenen.

In 2022 besloot Talpa om Veronica Offside in het leven te roepen toen Vandaag Inside zich steeds meer op andere onderwerpen dan voetbal ging richten. Sindsdien presenteert Genee elke maandag eerst de voetbaltalkshow die om 20.30 uur wordt uitgezonden en waarin gasten als Andy van der Meijde, Wesley Sneijder, Wim Kieft, Dick Advocaat en Jan Boskamp geregeld hun opwachting maken. Daarna is hij te zien in zijn dagelijkse programma met René van der Gijp en Johan Derksen.

Artikel gaat verder onder video

De kijkcijfers van Offside vallen echter behoorlijk tegen, weet Nijkamp. Het programma kan volgens de gewezen zenderbaas 'in de gevarenzone' komen omdat er nauwelijks op wordt afgestemd, waardoor de sponsor zou kunnen gaan afhaken. "Het scoorde afgelopen maandag, inclusief uitgestelden, nog maar 215.000 kijkers en ook lineair staat het wekelijks niet in de top-zestig van best bekeken programma's. Dus ik weet niet of Wilfred Genee en die mannen volgend jaar nog een programma hebben", vreest Nijkamp hardop. "Het wordt nog wel heel spannend voor Wilfred of zijn programma het gaat halen."

De onderwerpen die in Offside worden behandeld zullen namelijk ook terug gaan komen in De Oranjezondag, zo verwacht Nijkamp: "Op zondag is het voetbal geweest, Hélène zal met haar sportachtergrond veel voetbal gaan bespreken, ik denk ook wel dat kijkers dat van haar verwachten." Bovendien ziet Nijkamp voortekenen dat SBS groot inzet op De Oranjezondag: "Al de hele week zien we Hélène met een heel groot aftel-logo, zoals dat heet, rechtsonder in beeld. Dat wil zeggen dat dit een AA-promotiecampagne is van SBS. Normaal was dat natuurlijk naar Miljoenenjacht gegaan, dat gaat zondag ook weer van start. Maar ze hebben dus duidelijk gekozen voor Hendriks en De Oranjezondag. De kans lijkt mij heel erg groot dat dit een groot succes wordt."

Aankomende zondag 10 maart beleeft De Oranjezondag zijn vuurdoop. De nieuwe talkshow van Hendriks begint om 21.30 uur en zal een uur duren. De talkshow wordt in eerste instantie gemaakt voor drie maanden, aangezien Hendriks in mei het dagelijkse tijdsslot van Vandaag Inside weer gaat overnemen met De Oranjezomer.