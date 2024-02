Hélène Hendriks komt met primeurtje in Vandaag Inside: 'Benieuwd of het gaat lopen'

Hélène Hendriks heeft vrijdagavond live in Vandaag Inside een nieuwtje wereldkundig gemaakt. De presentatrice kondigt aan dat ze vanaf 10 maart elke zondagavond te zien zal zijn met een nieuwe talkshow op SBS6, die onder de titel De Oranjezondag zal worden uitgezonden.

Die naam is natuurlijk een voortborduursel op de talkshows waarmee Hendriks de mannen van Vandaag Inside vervangt als zij met reces zijn, respectievelijk De Oranjezomer en De Oranjewinter. "Op 10 maart gaan we beginnen. Van half tien tot half elf, meteen prime time ja", legt Hendriks uit. Johan Derksen ziet het wel zitten: "Lekker hoor, dan kan ik daarna naar Engels voetbal kijken, echt een leuke zondagavond."

Genee vraagt zich af tot wanneer De Oranjezondag te zien zal zijn: "In mei neem je het alweer van ons over, gaat het dan ook door op de zondag of gaat het weer stoppen dan?" Hendriks bevestigt dat ze vanaf dat moment klaar is op de zondag: "Nee, De Oranjezondag gaat over in De Oranjezomer." De presentatrice is wel wat onzeker over de slagingskansen van haar nieuwe talkshow: "Ik ben wel benieuwd naar die zondag, of dat gaat lopen." Haar tafelgenoten kennen echter geen twijfel: "Tuurlijk wel!", of zoals Derksen het verwoordt: "Jij hebt het succes aan je billetjes hangen."